Quarto, rubano 70 smartphone da un negozio: due arresti



Due uomini sono stati arrestati dai carabinieri con le accuse di furto aggravato in concorso: nel giugno del 2019, i due si sono introdotti in un negozio di telefonia di Quarto, in provincia di Napoli, rubando 70 smartphone e mille euro in contanti. I due uomini, pregiudicati, sono stati individuati dai militari grazie a una lunga attività investigativa.

