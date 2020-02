I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Quentin Tarantino è diventato papà a 56 anni, suo figlio è nato in Israele



Quentin Tarantino è diventato padre. Il regista americano e sua moglie Danielle Pick nella serata di sabato 22 febbraio 2020 sono diventati genitori di un maschietto, partito in un noto ospedale di Tel Aviv. La coppia in vista del parto aveva preso una casa in affitto nella città israeliana, dove è nata la modella che affianca la firma di “C’era una volta ad Hollywood”, con molta probabilità andranno a vivere lì.

Continua a leggere



Quentin Tarantino è diventato padre. Il regista americano e sua moglie Danielle Pick nella serata di sabato 22 febbraio 2020 sono diventati genitori di un maschietto, partito in un noto ospedale di Tel Aviv. La coppia in vista del parto aveva preso una casa in affitto nella città israeliana, dove è nata la modella che affianca la firma di “C’era una volta ad Hollywood”, con molta probabilità andranno a vivere lì.

Continua a leggere

Continua a leggere