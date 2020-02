I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Questa Inter non può fare a meno di Lukaku, lo dicono i numeri



Devastante. È l’impatto di Romelu Lukaku sull’attacco dell’Inter. Non ha solo segnato la rete del raddoppio che ha chiuso la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League: ha segnato in sei gare di fila in Europa League, l’ultimo giocatore a fare meglio è stato Alan Shearer nel 2005 (con 8 marcature); in 26 minuti ha toccato 17 palloni, completato 8 passaggi, fatto 1 gol e un assist; il suo è stato il 14° centro stagionale in trasferta.

