Raffineria di eroina nascosta a Fontanella, paesino vicino Bergamo: veniva mischiata con la caffeina



Frullatori per “tagliare” l’eroina con la caffeina, bilancini e presse per confezionare i panetti. La squadra mobile di Milano ha scoperto la raffineria in un paesino in provincia di Bergamo, Fontanella. A gestirla tre cittadini albanesi incensurati, tutti provenienti da una regione considerata da anni uno dei grandi centri di potere del traffico internazionale di droga.

