I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Raggi riceve 500 milioni di euro per realizzare le funivie a Roma



“Roma avrà oltre 500 milioni di euro per i trasporti: ottenuti fondi dal Mit per 2 nuovi tram (Togliatti e Tiburtina) e funivie Battistini-Casalotti ed Eur Magliana-Villa Bonelli. Un’ottima notizia per i cittadini. Ringrazio ministro Paola De Micheli . Istituzioni unite vincono”, ha dichiarato la sindaca di Roma, Virginia Raggi.

Continua a leggere



“Roma avrà oltre 500 milioni di euro per i trasporti: ottenuti fondi dal Mit per 2 nuovi tram (Togliatti e Tiburtina) e funivie Battistini-Casalotti ed Eur Magliana-Villa Bonelli. Un’ottima notizia per i cittadini. Ringrazio ministro Paola De Micheli . Istituzioni unite vincono”, ha dichiarato la sindaca di Roma, Virginia Raggi.

Continua a leggere

Continua a leggere