Ranocchio il 16 febbraio al teatro Mongiovino

16 febbraio 2020 ore 16,30 e ore 18,00

il Teatro delle Marionette degli Accettella presenta:

RANOCCHIO

Compagnia: Nata

con Deniz Azhar Azari, Tiziano Ferrari

adattamento teatrale Nicola Lusuardi, Fabrizio Montecchi

regia Fabrizio Montecchi

scene Nicoletta Garioni

sagome Federica Ferrari (dai disegni di Max Velthuijs)

musiche Michele Fedrigotti

costumi Sara Bartesaghi Gallo

luci e fonica Anna Adorno/Alberto Marvisi

Età consigliata da 2 anni

Candido e ingenuo, Ranocchio guarda il mondo con gli occhi sempre aperti, anzi, spalancati. Tutto intorno a sé lo sorprende, lo riempie di stupore, lo incuriosisce. Ranocchio ha tanti amici: Anatra, una dolce e amorevole compagna di giochi; Porcellino, un placido amante della casa e della buona cucina; Lepre, un intellettuale che ha sempre una risposta a tutto e Topo, un avventuriero tanto intraprendente quanto generoso. Insieme affrontano le grandi domande che i piccoli drammi di ogni giorno pongono loro. A tutti questi dilemmi esistenziali Ranocchio e i suoi amici riescono sempre a trovare una risposta positiva. Queste piccole storie dal cuore grande sono tratte dai libri illustrati di Max Velthuijs, uno dei più celebrati autori e illustratori per l’infanzia al mondo. Le sue figure e le sue parole sono state staccate dal loro contesto originario per farle vivere sullo schermo del teatro d’ombre, trasformate con leggerezza e poesia in delicate storie animate.

PREZZO BIGLIETTO: ADULTI € 8,00 ; BAMBINI € 6,00

Per informazioni e prenotazioni Tel. 06.51.31.492

www.accettellateatro.it

mongiovino@accettellateatro.it

prenotazioni@accettellateatro.it

