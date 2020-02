I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Rebic, da oggetto misterioso a uomo gol del Milan: 6 reti nel 2020 in otto partite



Ante Rebic ha deciso la sfida contro il Torino e ha regalato tre punti importantissimi al Milan nella corsa per un posto in Europa League. Il croato ha trovato il gol per la terza gara di fila in sette giorni e nelle otto gare del 2020 ha segnato sei reti: da oggetto misterioso a uomo gol del Diavolo.

