Regionali Campania, attivisti M5S compatti contro l’alleanza con il Pd: il 90% vota no



Gli attivisti del Movimento 5 Stelle hanno votato in larghissima maggioranza contro l’accordo con il Partito democratico alle elezioni regionali in Campania, con il 90 per cento di voti contrari, al termine di un incontro durato circa sette ore. “Se la nostra sfida al rialzo viene accettata confrontiamoci senza paura. Se invece le condizioni non ci sono, andiamo da soli”, ha sintetizzato il presidente della Camera, Roberto Fico.

