Regione Campania, 13 milioni di contributi per gli affitti del 2019



La Regione Campania ha stanziato 13 milioni di euro di contributi per gli affitti del 2019. Potranno accedere alla richiesta tutti i cittadini della Campania. Ecco come partecipare, le scadenze e i requisiti. La Regione Campania, per velocizzare le pratiche, si occuperà direttamente delle assegnazioni.

