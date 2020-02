I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Rinvio partite, Liverani duro: “Scelta senza senso, è tornato il lato oscuro del calcio”



Il mister giallorosso non ha preso bene il rinvio imposto dai vertici del nostro calcio: “Come al solito in Italia si prendono alcune decisioni senza senso e logica. Una scelta del genere tutela solo quelle quattro-cinque squadre che hanno interessi in gioco. La trasferta dei tifosi dell’Atalanta a Lecce? Le regole dovrebbero essere uguali per tutti”.

Continua a leggere



Il mister giallorosso non ha preso bene il rinvio imposto dai vertici del nostro calcio: “Come al solito in Italia si prendono alcune decisioni senza senso e logica. Una scelta del genere tutela solo quelle quattro-cinque squadre che hanno interessi in gioco. La trasferta dei tifosi dell’Atalanta a Lecce? Le regole dovrebbero essere uguali per tutti”.

Continua a leggere

Continua a leggere