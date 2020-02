I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Rita Rusic: “Per Adriana Volpe il GFVip è tutto perché non lavora, si sente la più importante”



Frecciatina al veleno di Rita Rusic, che a Live – Non è la D’Urso ha commentato la rivalità con Adriana Volpe nella Casa del Grande Fratello Vip: “Lei si è messa contro di me senza alcun motivo, è una donna in un momento difficile”. E, ancora, su Valeria Marini: “Quando stava con Vittorio Cecchi Gori i nostri figli hanno sofferto”.

Continua a leggere



Frecciatina al veleno di Rita Rusic, che a Live – Non è la D’Urso ha commentato la rivalità con Adriana Volpe nella Casa del Grande Fratello Vip: “Lei si è messa contro di me senza alcun motivo, è una donna in un momento difficile”. E, ancora, su Valeria Marini: “Quando stava con Vittorio Cecchi Gori i nostri figli hanno sofferto”.

Continua a leggere

Continua a leggere