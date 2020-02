I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Ritorno dei vitalizi, 15 febbraio M5s in piazza a Roma: “Protesta pacifica contro questa vergogna”



Il Movimento 5 Stelle manifesterà “pacificamente” sabato 15 febbraio contro il possibile ritorno dei vitalizi per gli ex senatori, paventato negli scorsi giorni. La mobilitazione si terrà in piazza San Silvestro, a Roma, a partire dalle ore 14. Il reggente pentastellato, Vito Crimi, parla di una “vergogna” contro cui “reagire”.

