Roma, albero caduto a Valle Aurelia: un ferito trasportato in ospedale



Un albero è crollato in via di Valle Aurelia a Roma. La pianta, precipitando al suolo, ha ferito lievemente un uomo e danneggiato un’auto. Il 40enne romano è stato trasportato in ospedale e dimesso. Traffico e code, sul posto Polizia, vigili urbani e pompieri, che hanno liberato la carreggiata.

