I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Roma-Bologna 2-3, Orsolini e Barrow fanno volare Mihajlovic



Il Bologna espugna il campo della Roma e ottiene la terza vittoria consecutiva. Impresa della formazione di Mihajlovic che approfitta delle distrazioni dei giallorossi, in serata no e visibilmente nervosi. Orsolini e una doppietta del super Barrow stendono Fonseca. Inutile la rete di Mkhitaryan dopo l’autogol di Denswil, per i capitolini che finiscono in 10 per il rosso a Cristante. Il Bologna sale al 6° posto a 6 punti proprio dalla Roma.

Continua a leggere



Il Bologna espugna il campo della Roma e ottiene la terza vittoria consecutiva. Impresa della formazione di Mihajlovic che approfitta delle distrazioni dei giallorossi, in serata no e visibilmente nervosi. Orsolini e una doppietta del super Barrow stendono Fonseca. Inutile la rete di Mkhitaryan dopo l’autogol di Denswil, per i capitolini che finiscono in 10 per il rosso a Cristante. Il Bologna sale al 6° posto a 6 punti proprio dalla Roma.

Continua a leggere

Continua a leggere