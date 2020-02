I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Roma, cadavere nel locale caldaia di un palazzo in avanzato stato di decomposizione



Drammatico ritrovamento in zona Boccea a Roma, dove un tecnico ha rinvenuto un cadavere in avanzato stato di putrefazione all’interno di un locale caldaia di un condominio. Non sono chiare al momento né l’identità né le cause del decesso. Si attendono i risultati dell’autopsia disposta all’ospedale Gemelli.

Continua a leggere



Drammatico ritrovamento in zona Boccea a Roma, dove un tecnico ha rinvenuto un cadavere in avanzato stato di putrefazione all’interno di un locale caldaia di un condominio. Non sono chiare al momento né l’identità né le cause del decesso. Si attendono i risultati dell’autopsia disposta all’ospedale Gemelli.

Continua a leggere

Continua a leggere