I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Roma, Carles Perez attacca il Barcellona: “Hanno rubato il mio sogno”



Dopo il primo gol con la maglia della Roma, in occasione del match di Europa League con il Gent, Carles Perez torna a parlare del Barcellona. Il giovane spagnolo si è tolto alcuni sassolini con i blaugrana: “Al Barcellona si vuole sempre vincere, ma non si ha pazienza con i canterani. Sono un ragazzo che ha dato tutto, sin da quando ero piccolo. Il mio sogno era arrivare alla prima squadra e me l’hanno tolto senza motivo”

Continua a leggere



Dopo il primo gol con la maglia della Roma, in occasione del match di Europa League con il Gent, Carles Perez torna a parlare del Barcellona. Il giovane spagnolo si è tolto alcuni sassolini con i blaugrana: “Al Barcellona si vuole sempre vincere, ma non si ha pazienza con i canterani. Sono un ragazzo che ha dato tutto, sin da quando ero piccolo. Il mio sogno era arrivare alla prima squadra e me l’hanno tolto senza motivo”

Continua a leggere

Continua a leggere