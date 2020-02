I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Roma, effetto coronavirus: dalle file di clienti in cerca del taxi alle code dei taxi senza clienti



Fino a una settimana fa i viaggiatori si lamentavano delle lunghe file davanti alla stazione Termini per prendere un taxi. Oggi la scena è opposta: ci sono tantissimi tassisti in fila davanti al principale scalo ferroviario di Roma in cerca di clienti.

Continua a leggere



Fino a una settimana fa i viaggiatori si lamentavano delle lunghe file davanti alla stazione Termini per prendere un taxi. Oggi la scena è opposta: ci sono tantissimi tassisti in fila davanti al principale scalo ferroviario di Roma in cerca di clienti.

Continua a leggere

Continua a leggere