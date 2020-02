I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Roma, Fonseca: “Credo alla Champions ma non andarci non sarebbe un fallimento”



Nel corso della conferenza della vigilia contro il Lecce Paulo Fonseca ha dichiarato che la Roma può ancora arrivare in Champions ma non sarebbe un fallimento se non dovesse succedere: “È un anno zero per la Roma, dove abbiamo cambiato tutto”. Sul momento di Pellegrini: “Deve capire gli errori, ma io ho fiducia in lui”.

