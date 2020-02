I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Roma, Fonseca: “Critiche anche se abbiamo vinto? In questo momento le accetto”



Il tecnico della Roma applaude la grande prestazione dei suoi e difende i giocatori: “Non siamo ancora fuori dal tunnel, dobbiamo vivere una gara alla volta. Le critiche? Le accetto, in questo momento non mi aspetto i fiori”. Poi Fonseca parla anche di Pellegrini: “Vive una situazione particolare ma l’ho sostituito per un problema fisico”

