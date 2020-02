I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Roma, in ospedale per una colica renale dimessa muore dopo due giorni



Per la Procura di Roma Adriana Cristaldi si sarebbe potuta salvare se i due medici indagati per omicidio colposo non avessero messo in atto una condotta “negligente, imprudente e imperita”. La paziente infatti, invece di essere sottoposta a una nefrostomia per una disostruzione uretrale, è stata dimessa ed è morta due giorni dopo.

