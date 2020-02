I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Roma, massacra la compagna con una livella da muratore e la violenta



I poliziotti hanno arrestato e portato in carcere un uomo di 37 anni per lesioni e violenza sessuale nei confronti della compagna. Ha picchiato la donna, colpendola con un manico di scopa e una livella da muratore, poi l’ha stuprata. Finita in ospedale, ha ricevuto una prognosi di venti giorni.

