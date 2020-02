I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Roma: rapina a Maurizio Manzini, team manager della Lazio. È caccia a due ragazze



I poliziotti sono sulle tracce di due ragazze che hanno rapinato l’ex calciatore e team manager della Lazio, Maurizio Manzini. Una lo ha aggredito e ferito per strappargli dal polso un orologio Cartier, l’altra l’aspettava in auto per darsi alla fuga. Sarebbero responsabili di altri colpi, come una rapina a un ottantenne.

Continua a leggere



I poliziotti sono sulle tracce di due ragazze che hanno rapinato l’ex calciatore e team manager della Lazio, Maurizio Manzini. Una lo ha aggredito e ferito per strappargli dal polso un orologio Cartier, l’altra l’aspettava in auto per darsi alla fuga. Sarebbero responsabili di altri colpi, come una rapina a un ottantenne.

Continua a leggere

Continua a leggere