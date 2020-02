I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Roma, recuperato il cadavere di un uomo in un tombino sulla Flaminia



Il corpo di un uomo è stato recuperato dai Vigili del Fuoco da un tombino in via Flaminia, nei pressi della stazione ferroviaria di La Celsa. Si tratterebbe di un 60enne che viveva in una delle baracche abusive della zona. Le indagini sono affidate ai carabinieri. Disposta l’autopsia per chiarire le cause della morte; tra le ipotesi, un incidente o un malore.

Continua a leggere



Il corpo di un uomo è stato recuperato dai Vigili del Fuoco da un tombino in via Flaminia, nei pressi della stazione ferroviaria di La Celsa. Si tratterebbe di un 60enne che viveva in una delle baracche abusive della zona. Le indagini sono affidate ai carabinieri. Disposta l’autopsia per chiarire le cause della morte; tra le ipotesi, un incidente o un malore.

Continua a leggere

Continua a leggere