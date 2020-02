I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Roma, Sardine lanciano raccolta fondi per manifestazione contro Salvini a piazza San Giovanni



Le Sardine hanno lanciato una raccolta fondi per coprire le spese della manifestazione del 16 febbraio a Roma in piazza San Giovanni, in contemporanea a quella della Lega di Matteo Salvini. Finora sono stati raccolti più di 2mila euro, gli organizzatori hanno fatto sapere che rendiconteranno tutto pubblicamente.

