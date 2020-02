I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Roma, Totti a caccia di giovani calciatori: fondate due società di scouting



Con un video pubblicato sul suo profilo Twitter, l’ex capitano giallorosso ha dato il via ufficiale alla sua nuova carriera da procuratore sportivo: “Con orgoglio vi annuncio che ho fondato due società di consulenza e assistenza per club e calciatori che hanno sede a Roma: la CT10 e IT Scouting”.

