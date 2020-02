I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Roma, un murales gigante per Eros Ramazzotti a Lamaro: “Musica è”



Un murales grande quando la facciata di un palazzo in onore di Eros Ramazzotti a Lamaro-Cinecittà, nel comprensorio di case popolari dove l’artista è cresciuto alla periferia di Roma. È l’opera realizzata per omaggiare l’artista sulla facciata di una palazzina di viale Palmiro Togliatti, che ora potrà diventare un’icona e un’attrazione per il quartiere.

