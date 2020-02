I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Ronaldo in gol per la nona partita di fila con la Juventus. Nel mirino Quagliarella e Batistuta



Cristiano Ronaldo ha trovato il gol anche in Juventus-Fiorentina. Il campione bianconero ha sbloccato il risultato dell’anticipo delle 12.30 della domenica della ventiduesima giornata di Serie A, realizzando in maniera impeccabile un calcio di rigore concesso col Var. Prosegue il momento magico del bomber che è andato in rete per la nona partita consecutiva eguagliando David Trezeguet. Nel mirino a quota 11 partite ci sono Quagliarella e Batistuta.

