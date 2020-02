I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Ronaldo “siamo soli”, Dybala “non ci aiutano”: il diagolo svelato prima di Lione-Juventus



Un ‘fuori onda’ intercettato da alcune tv francesi pochi istanti prima di salire in campo, ritrae Cristiano Ronaldo discutere con Dybala: “Siamo soli i centrocampisti non ci aiutano”, dice il portoghese; “non la prende nessuno se non vengono davanti…”. La partita finirà 1-0 per il Lione con una delle peggiori prestazioni stagionali della Juve.

