Sabrina Salerno a Sanremo 2020, dopo 29 anni torna sul palco dell’Ariston



Sabrina Salerno è una delle dieci donne scelte da Amadeus per affiancarlo a Sanremo 2020. La cantante e attrice ritorna sul palco del Festival a distanza di quasi trent’anni dall’ultima esibizione avvenuta proprio all’Ariston. La sua carriera, concentrata sul mondo della musica, è poi sfociata anche in tv, al ricordiamo infatti in diversi programmi sia Mediaset che Rai.

