Salvatore Barbaro fu vittima innocente di camorra, i familiari potranno essere risarciti



Il tribunale civile di Napoli ha riconosciuto il diritto di Giovanna Scudo a ottenere l’indennizzo previsto dallo Stato per le vittime innocenti di mafia; la donna è la madre di Salvatore Barbaro, ucciso dalla camorra in un agguato nel 2009 per uno scambio di persona. Lo status era stato rifiutato due volte dal ministero dell’Interno.

