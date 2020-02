I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Salvini, comizio al Teatro Augusteo: ‘Il centro di Napoli sembra un campo rom’



“Sono stato nel centro di Napoli, sembrava un campo rom”. Così Matteo Salvini, durante il comizio al Teatro Augusteo. Il leader della Lega è arrivato a Napoli oggi, 18 febbraio, per la campagna elettorale. Sulla squadra per le regionali ha aggiunto: “Stiamo cercando di fare la squadra più forte, non abbiamo un Maradona”.

