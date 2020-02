I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Salvini indagato per 35 voli di Stato: giudici chiedono documenti a Polizia e Vigili del Fuoco



Matteo Salvini è indagato indagato per abuso d’ufficio per l’utilizzo illegittimo di 35 voli di Stato, nel periodo in cui era ministro dell’Interno. Ora, come ha scritto ‘il Fatto Quotidiano’, il collegio presieduto dal giudice Maurizio Silvestri ha inviato una richiesta di documentazione ai vertici della Polizia e dei Vigili del Fuoco, per fare chiarezza sull’utilizzo dei loro velivoli.

