Salvini insulta le donne straniere che abortiscono: “Intasano i pronto soccorsi”



Dichiarazione shock di Salvini al palazzo dei Congressi dell’Eur a Roma: “Mi hanno segnalato che ci sono delle donne che si sono presentate per la sesta volta per una interruzione di gravidanza. Non è compito mio giudicare, è giusto che sia la donna a scegliere, ma il pronto soccorso non può essere la soluzione per stili di vita incivili per il 2020”.

