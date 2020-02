I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Samp-Napoli Serie A, 2-4 risultato finale: vittoria sofferta ma importante per gli azzurri



Sampdoria-Napoli in diretta: il risultato è 2-4. Allo stadio Ferraris di Genova si chiude la giornata numero 22 della Serie A 2019/2020: gli azzurri di Rino Gattuso saranno ospiti del Doria di Claudio Ranieri per continuare la striscia positiva un periodo difficile. I blucerchiati sono riusciti a tirarsi fuori dalle sabbie mobili della zona retrocessione ma non vogliono abbassare la guardia per evitare spiacevoli sorprese a fine anno.

