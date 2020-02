I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Sampdoria-Napoli ore 20.45 su Sky: dove vedere la partita in tv e streaming



Sampdoria-Napoli è la partita in programma per il “monday night” della 22sima giornata di campionato. Si gioca alle ore 20.45 allo stadio Ferraris di Genova. La partita verrà trasmessa in diretta tv, in chiaro e in esclusiva per abbonati sui canali Sky Sport Serie A (202 del satellite, 383 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 satellite). Ecco come vederla anche in streaming.

Continua a leggere



Sampdoria-Napoli è la partita in programma per il “monday night” della 22sima giornata di campionato. Si gioca alle ore 20.45 allo stadio Ferraris di Genova. La partita verrà trasmessa in diretta tv, in chiaro e in esclusiva per abbonati sui canali Sky Sport Serie A (202 del satellite, 383 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 satellite). Ecco come vederla anche in streaming.

Continua a leggere

Continua a leggere