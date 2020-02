I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Sampdoria, Rigoni rispedito in Russia: il club ha deciso di rinunciare all’argentino



Tornato in Italia, dopo il rientro in Russia e i sei mesi passati a Bergamo, Emiliano Rigoni non è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante neanche con la maglia blucerchiata. Di fronte al suo rendimento deludente, il club di Massimo Ferrero (che alla 20esima presenza avrebbe dovuto acquistarlo obbligatoriamente), ha dunque deciso di rispedirlo allo Zenit San Pietroburgo.

Continua a leggere



Tornato in Italia, dopo il rientro in Russia e i sei mesi passati a Bergamo, Emiliano Rigoni non è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante neanche con la maglia blucerchiata. Di fronte al suo rendimento deludente, il club di Massimo Ferrero (che alla 20esima presenza avrebbe dovuto acquistarlo obbligatoriamente), ha dunque deciso di rispedirlo allo Zenit San Pietroburgo.

Continua a leggere

Continua a leggere