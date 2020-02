I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Sampdoria-Verona è a rischio rinvio, può saltare anche la sesta partita della 26a giornata



Un tweet del presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, mette in discussione la possibilità che Sampdoria-Verona si giochi regolarmente lunedì sera, alle 20.45. “È in corso di valutazione il rischio, si deciderà nella giornata di domani”, ha spiegato il governatore in un messaggio pubblicato sui social.

Continua a leggere



Un tweet del presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, mette in discussione la possibilità che Sampdoria-Verona si giochi regolarmente lunedì sera, alle 20.45. “È in corso di valutazione il rischio, si deciderà nella giornata di domani”, ha spiegato il governatore in un messaggio pubblicato sui social.

Continua a leggere

Continua a leggere