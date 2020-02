I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

San Benedetto del Tronto: operaio di 65 anni muore in un cantiere. Lascia 2 figli e un nipotino



Un operaio di 65 anni originario di Eboli è morto questa mattina in un cantiere per il rifacimento di un collettore fognario a San Benedetto del Tronto, nelle Marche. L’uomo stava lavorando in una buca quando è stato schiacciato da una frana di terra. Per lui non c’è stato nulla da fare: inutili i soccorsi.

