San Valentino insolito a Milano: baciarsi davanti al Bacio di Hayez o riguardare Titanic al cinema?



Cosa fare a San Valentino a Milano? Il capoluogo lombardo offre la possibilità di trascorrere il 14 febbraio, giorno dedicato a tutti gli innamorati, in maniera diversa dal solito. Per esempio baciandosi davanti al celebre Bacio di Hayez custodito alla Pinacoteca di Brera mentre un artista vi ritrae, oppure versando lacrime davanti al capolavoro Titanic, per l’occasione riproposto al cinema. Non mancano le più tradizionali cenette romantiche, tra cui quella organizzata da Carlo Cracco. Ma si potrà anche passeggiare tra le tombe del Cimitero Monumentale e sentire una conferenza speciale al Planetario.

