Sanatoria e case popolari per gli occupanti: il piano approvato dalla Regione Lazio



Gli emendamenti del collegato al bilancio approvati nel corso della notte, stabiliscono le modalità della sanatoria degli inquilini senza titolo ma aventi diritto che occupano una casa popolare e la quota di alloggi residenziali pubblici destinati all’emergenza abitativa, quindi anche a chi si trova costretto a occupare uno stabile abbandonato. Intanto in comune PD e M5s votano insieme per dire no agli sgomberi senza soluzioni alternative.

