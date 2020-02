I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Sardine a Napoli, la manifestazione è un flop: in piazza Dante meno di 400 persone



Flop di presenze per la manifestazione di oggi, 18 febbraio, delle Sardine a Napoli, nelle stesse ore in cui Matteo Salvini teneva un comizio nel Teatro Augusteo: in piazza Dante, malgrado la presenza del portavoce nazionale Mattia Sartori, sono arrivate circa 400 persone. Un numero lontano da quello dello scorso novembre, quando in piazza ci furono circa 4mila partecipanti.

