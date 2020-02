I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Sardine, Santori dopo la rottura con Ogongo: “Il mare non si scinde, al massimo si increspa”



In un’intervista rilasciata all’Huffingtonpost il leader delle Sardine Mattia Santori replica a Stephen Ogongo, che ha annunciato la scissione delle sardine romane: “Il mare non si scinde, al massimo si increspa. Rispetto Ogongo ma la critica sulla foto è stata solo strumentale ad una scelta che lui o chi per lui aveva già maturato da tempo”.

