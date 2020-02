I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Sarno, la storia di Musa, calciatore di 19 anni insultato dai razzisti in campo



Musa è un calciatore di 19 anni, arrivato in Italia con il barcone dalla Libia, in forza alla Sarnese Calcio, squadra di Sarno, nella provincia di Salerno. Lunedì scorso, durante una partita, è stato insultato in campo da un avversario, che gli ha rivolto frasi razziste. “Non era mai successo a me, sono stato male” ha dichiarato il giovane a Fanpage.it.

Continua a leggere



Musa è un calciatore di 19 anni, arrivato in Italia con il barcone dalla Libia, in forza alla Sarnese Calcio, squadra di Sarno, nella provincia di Salerno. Lunedì scorso, durante una partita, è stato insultato in campo da un avversario, che gli ha rivolto frasi razziste. “Non era mai successo a me, sono stato male” ha dichiarato il giovane a Fanpage.it.

Continua a leggere

Continua a leggere