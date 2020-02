I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Sarri dopo Juventus-Fiorentina: “Lasciare fuori Dybala è una bestemmia”



Maurizio Sarri ha ritrovato il sorriso e i 3 punti. Dopo il flop di Napoli, la sua Juventus ha battuto la Fiorentina 3-0. Il tecnico ha deciso di affidarsi inizialmente a Higuain e Douglas Costa, lasciando in panchina Dybala subentrato poi nella ripresa. La Joya ha preso il posto del Pipita che non ha preso benissimo la sostituzione. Il mister nel post-partita è tornato a parlare delle sue scelte, spiegando: “Quando lasci fuori uno come Dybala hai amarezza, è una bestemmia. Ma io mi devo occupare anche dell’equilibrio”.

