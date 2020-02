I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Sassari, uccide l’ex davanti alle figliolette: i pm contestano anche premeditazione e aggravanti



Per Francesco Baingio Douglas Fadda, il sassarese di 45 anni in carcere per l’omicidio della sua ex compagna, la 41enne Zdenka Krejcikova, i pm titolari del fascicolo hanno modificato l’imputazione da omicidio volontario a omicidio premeditato. All’uomo contestate anche quattro aggravanti tra cui aver “sottratto la donna ferita a tempestive cure mediche”.

