I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Sassuolo, Caputo e Boga schiantano la Roma 4-2. Ora la Champions è a rischio



Grazie ad un primo tempo strepitoso, nel quale ha annientato l’avversario con tre gol in pochi minuti, la squadra di De Zerbi è riuscita a portare a casa una vittoria meritata e un risultato prestigioso. Dopo la doppietta di Caputo e il gol di Djuricic, nel secondo tempo sono arrivate anche le reti di Dzeko, Veretout e Boga. Nella ripresa espulsione per Pellegrini e doppio esordio per Perez e Villar.

Continua a leggere



Grazie ad un primo tempo strepitoso, nel quale ha annientato l’avversario con tre gol in pochi minuti, la squadra di De Zerbi è riuscita a portare a casa una vittoria meritata e un risultato prestigioso. Dopo la doppietta di Caputo e il gol di Djuricic, nel secondo tempo sono arrivate anche le reti di Dzeko, Veretout e Boga. Nella ripresa espulsione per Pellegrini e doppio esordio per Perez e Villar.

Continua a leggere

Continua a leggere