“SATYRICON” dal 14 al 23 febbraio al Teatro Arcobaleno

Al Teatro ARCOBALENO (Centro Stabile del Classico) di Roma Via F. Redi, 1/a

Dal 14 al 23 Febbraio 2020 (venerdì e sabato ore 21.00 – domenica ore 17.30)

SATYRICON da Petronio

Regia Francesco Polizzi Con Francesco Polizzi, Andrea Lami, Enrico Catani, Danila Stalteri, Roberta Anna, Vincenzo Iantorno, Luca Colucci, Sergio D’Innocenzo, Luca Masi, Tonino Sechi De Murtas. Musiche Francesco Accascina – Costumi Priscilla Pelosi.

Una sequenza di storie, personaggi e parodie che mescola divinità e popolino, straccioni e arricchiti, filosofi, prostitute e raffinati poeti. Attraverso le vicende di Encolpio e Ascilto si dipanano in dieci quadri gli eccessi e le bellezze infernali della Roma imperiale. Seguendo liberamente i frammenti del Satyricon di Petronio la messa in scena gioca con stili e registri differenti, in un pastiche che intreccia melodramma e farsa, l’avanspettacolo all’epos classico, fornendo l’affresco di una civiltà sull’orlo della decadenza, che ricorda da vicino la nostra. La messa in scena è sostenuta da dieci attori-cantanti che si alternano nelle varie parti.

CONVENZIONE PER ASSOCIATI VOSTRO CRAL/ASSOCIAZIONE

BIGLIETTO RIDOTTO A € 17,00

(biglietto intero € 21,00)

TEATRO ARCOBALENO (Centro Stabile del Classico)

Via F. Redi 1/a – 00161 Roma

Tel./ Fax 06.44248154 – Cell. 320.2773855

e-mail: info@teatroarcobaleno.it – sito: www.teatroarcobaleno.it

