Schick: sesto gol in Bundesliga con il Lipsia, con la Roma solo 5 in due anni di Serie A



In Lipsia-Werder Brema 3-0 l’attaccante ceco Patrik Schick ha segnato il sesto gol in questa Bundesliga. Sei reti segnate in dodici partite di campionato per il bomber che ha riportato al comando il Lipsia. Un discreto bottino per Schick che nelle due stagioni con la Roma ne aveva segnati appena cinque in Serie A.

