Sci, Brignone prima e Goggia seconda: doppietta azzurra in Coppa del mondo



Ancora una giornata eccezionale per lo scia azzurro. Doppietta italiana nel SuperG di Coppa del mondo di Sochi: Federica Brignone vince in 1.25.33, e Sofia Goggia è seconda in 1.25.53. Un successo fortemente voluto quello della Brignone, che dopo un errore è riuscita a recuperare alla grande, ottenendo il 14° successo in carriera, il 4° stagione. L’atleta classe 1990 passa in testa anche alla classifica generale di superG con 186 punti mentre è già al comando di quelle di gigante e di combinata.

