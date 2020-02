I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Scioperano i lavoratori della filiera di Amazon in Lombardia: “Buste paga in regola per tutti”



Buste paga “uguali per tutti ed in regola” sanando le situazioni pregresse riconoscendo ai lavoratori i “soldi persi”. Sono alcune delle richieste dei lavoratori della filiera di Amazon che mercoledì 19 febbraio scioperano in Lombardia. Lo annunciano Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uilt-Uil che prevedono presidi davanti ai centri di smistamento di Buccinasco (Milano), Burago (Monza Brianza) e Origgio (Varese), tra le 6.45 e le 19.30.

